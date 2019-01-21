年初二賀歲煙花維港上演　豬鼻圖案配麥兜歌曲

農曆新年將至，重頭戲賀歲煙花匯演將於農曆年初二(2月6日)晚上8時正，在維多利亞港上演。為配合豬年來臨，煙花圖案除了傳統具備新春元素的設計外，更加入了可愛的「豬鼻」煙花，配以港人熟悉的本地卡通人物「麥兜」為大家帶來《仲有最靚嘅豬腩肉》一曲。



今年賀歲煙花匯演耗資約1000萬港元，歷時約23分鐘，由三艘躉船將合共發放23,888枚煙花，共分為8幕。首幕「歡樂年年」將由10秒百花齊放的煙花打響頭炮，再以「8」字及「金元寶」圖案，祝願香港市民新春發大財，豬籠入水；第2幕「豬年大吉」相信最能吸引小朋友的眼球，眾多「豬鼻」圖案配以麥兜的主題曲，配上一個個「土星環」，令市民恍如置身豬仔星球；最終幕「普天同慶」的最後25秒，大量煙花將會排山倒海般綻放，祝願市民新一年繼續行大運。



負責煙花設計的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，尖沙咀星光大道將於本月31日重開，令市民有多一個去舊立新的地點觀賞賀歲煙花。他稱，九龍段的匯演音樂將覆蓋文化中心至星光大道盡頭，而香港段則會涵蓋整個金紫荊廣場。



提到設計圖案的難度時，毛指出，設計「豬鼻」造型煙花時，原打算以一個大圈包着2個小圈，但發現容易重疊，故最後決定採用紅圈包着2個綠點的設計。他又指，一般設計生肖相關圖案時，會選用動物的頭部形狀，但考慮到豬鼻圖案較豬頭造型容易辨認，故最後有此設計。