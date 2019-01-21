財政盈餘料達564億　會計界促推租樓稅務減免

港府下月底將公布新一份財政預算案，外界普遍預計今年盈餘較往年為低。會計師行畢馬威預期，特區政府於2018/19年度的財政盈餘為564億港元，截至3月底，財政儲備預料約1.2億港元，大約相等於政府34個月整體開支。



畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗指，預計盈餘較對上一年度落差約1000億港元，主要因為上一年度的賣地收益特別高，而去年預算案公布的「派糖」措施約動用516億港元，若要維持相同措施，差不多要把2018/19年度的盈餘用光，政府應估算措施成效，採取針對性措施，例如綜援及傷殘津貼出雙糧，以及低收入在職津貼等，至於退稅方面就可能要調整。



畢馬威中國稅務主管何家輝指，若政府以短期的赤字預算作投資將來的措施，讓未來有更高回報及更多盈利，是正確理財智慧，香港有過萬億港元儲備，有能力這樣做。他又認為，香港多年來以一次性紓困措施去分享經濟成果，應重新考慮如何做恒常措施，包括如何擴闊稅基。



該行又建議預算案提供多項措施，包括為租樓人士提供稅務減免，上限為每年度10萬港元，豁免香港永久居民首置印花稅，以樓價600萬港元為上限，以及向在職父母提供7.2萬港元的免稅額，以支援在職父母透過祖父母照顧16歲或以下的子女或傷殘受養人。