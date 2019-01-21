憂新年人潮淹東涌　B6站將暫遷達東路公廁旁

港珠澳大橋通車之後，往返大樓口岸及東涌的B6巴士站經常出現候車人潮，農曆新年將至，有區議員擔心人潮將會再度逼爆東涌市中心。運輸署代表表示，經諮詢各持份者後，決定在本月28日至2月10日期間，將現時B6巴士站搬往達東路公廁旁，以紓緩農曆新年人潮高峰情況。



離島區議員周浩鼎今日(21日)在離島區議會上提出搬站意見，希望能在農曆新年前做好臨時搬站安排，分流有關排隊人龍。但新大嶼山巴士有限公司代表黃華質疑，搬站有否實際需要，又稱自從大橋實施旅客分流，現時B6客量已減少一半；加上達東路公廁外有兩棵樹影響巴士埋站駕駛，強調需要處理有關問題，「就算搬都應是臨時性，何不應該等待東薈城新巴士總站落實時，才搬入總站呢？」



運輸署代表蔡小敏表示，就有關搬站建議，署方在去年12月已進行研究，並於1月14日與警方、巴士公司和運輸署開會商討，同月16日亦在現場視察，決定於本月18日至下月10日實施臨時搬站安排。她預料臨時巴士站會增加達東路的行車壓力，而車程亦要調整駛經整條達東路；而避免排路人龍過多，署方已安排警方維持秩序，亦會考慮加裝鐵馬，分隔排隊乘客。



至於臨時車站日後會否搬入東薈城新建的巴士總站，蔡表示會與相關持份者和單位諮詢討論。而大樹影響埋站，署方承諾會與康文署溝通再作修剪，日後會邀請巴士公司代表作視察。