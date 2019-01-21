內地揭地下錢莊為澳門賭客套現　涉額逾300億人民幣

繼日前澳門司警通報後，北京警方周一（21日）披露與澳門警方一起成功偵破的跨境地下錢莊案的更多案情，據指該案涉額高達300多億元（人民幣．下同，逾347億港元），目前已有39名疑犯被捕。



通報稱，北京市公安局早前發現一名徐姓疑犯涉嫌參與地下錢莊犯罪線索後，成立由經濟犯罪偵查總隊牽頭負責的專案組，對涉案帳戶、交易數據進行分析，掌握該犯罪組織在境內申領POS機後，非法移機至澳門，並組織成員到當地的賭場，為有港幣、澳門幣資金需要的賭客非法套現。



專案組在調查過程中，成功鎖定徐某等核心成員，以及數百名刷卡人員，並於去年11月以涉嫌經營罪對徐某等多人立案偵查。



警方表示，由於該案涉及人員多、地域度且資金大，疑犯每天頻繁出入粵澳兩地，專案組遂於廣東珠海市設立前線指揮部，同時協調澳門司警局，對該犯罪組織在澳門的犯案窩點及犯罪事實等進行取證。及至本月7日，北京警方出動過百警力，在多地拘捕共39名疑犯，凍結共約2億港元的資金，並查扣4部涉案車輛、32部改裝POS機、大批電腦及銀行卡等涉案物品。



據了解，所謂的POS機（Point of sales）是一種配有條碼或OCR碼技術終端閱讀器的多功能終端機，全稱為「銷售點情報管理系統」，有現金或易貨額度出納功能；將其安裝在信用卡的特約商戶和受理網點中與電腦聯成網絡，便能進行電子資金自動轉帳。