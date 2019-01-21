初一花車巡遊引遊戲元素　參與者有機會贏金豬

賀歲盛事花車巡遊「新春國際匯演之夜」將於下月5日大年初一晚上8時舉行，今年繼續以「開年 開運 開心」為主題，將有9部花車、13支來自內地及國際，以及12支本地隊伍，當中表演更有世界紀錄保持者參與。今年賀歲巡遊更有新玩法，市民可於巡遊路線參加遊戲，有機會贏得足金金豬等總值逾100萬港元的獎品。



花車巡遊開幕典禮將於尖沙咀香港文化中心廣場舉行，途經廣東道、海防道及彌敦道，以香港喜來登酒店為終點。觀眾席設於文化中心廣場及彌敦道，票價分為480港元、450港元及300港元。



不少花車以可愛小豬造型作裝飾，香港迪士尼樂園的花車以紅、綠和金色為主題，寓意花開富貴，迪士尼經典角色3隻小豬會在花車中向市民拜年，而米奇、米妮等亦會穿上賀年服裝。另外，優質旅遊服務協會的花車特別為花車巡遊開發擴增實境(AR)遊戲，屆時欣賞巡遊的市民可下載「Q優點」手機應用程式玩遊戲，有機會贏取珍珠首飾等獎品。



表演方面，曾亮相「Britain's Got Talent」兼10項健力士世界紀錄保持者、來自匈牙利的「Face Team Acrobatic Korfball」將上演不同的花式入樽。美國的「Hiplet Ballerinas」亦將獻上糅合「嘻哈x芭蕾」現代舞蹈。



香港旅遊發展局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，今年「新春國際匯演之夜」的總開支約為1900萬港元，估計可吸引15萬人沿途欣賞巡遊，當中一半為海外旅客，一半為港人。有65%門票會在本地及海外發售。