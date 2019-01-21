疑被姦親女突推翻口供　稱不滿父偏心故誣陷

巴士車長涉嫌自其親女11歲起，逾兩年內持續多次性侵她，最初上下其手非禮，之後兩度強姦。車長被控5項非禮及2項強姦罪名，案件今日(21日)在高院續審，女事主X下午接受辯方盤問時推翻她向警方說出的口供，指所有指控都是編造出來，父親從來沒有非禮或強姦她。



下午辯方開始盤問時，已直接向X指所有指控都沒發生過，是X說謊，當時X回答說「唔記得」。辯方大律師繼而指出，X一直不喜歡父親，因為父親經常罵她不用功讀書、不聽話和行為不檢點。有一次父親更大力掐住X的頸，需要母親解圍。對此X全部表示同意。X亦同意指父親大脾氣、沒禮貌和偏心弟弟。她更承認有跟母親說過「你做乜搵個咁樣衰嘅人做老公？」



辯方表示，被告在前年9月買了一部新手機，X想拿為己用，但被告並不答應，只在報警當日(前年10月14日)前幾天借給她和弟弟用幾天玩遊戲。但在10月13日，X和弟弟為爭用該手機爭執，X向母稱被告已把手機送給她。母親遂打電話問被告，拆穿了X說謊，被告更因此責罵X，並把新手機收回。



辯方指出，10月14日下午，X和被告在家，X由廳入房想問被告讓她再用新手機，豈料卻撞破被告在房內手淫。被告立刻叫X出去，然後自己穿回褲子走進廁所。而X就趁機走入房，找到被告用來抹精液的廁紙。當被告從廁所出來，X即向被告稱已把精液抹進自己下體，如被告不交出手機便屈他強姦。被告罵她「黐線㗎！」她便走入廁所，用沾有精液的廁紙抹自己下體。至晚上X母回家，見到房內有一團廁紙，便問X發生何事。X因擔心被告會告訴母親她下午威脅之事，便誣陷被告強姦她。



對於上述說法，X今午全部表示同意。此外辯方亦指出，X在2015年5月曾在同學家中被同學父親非禮，X是利用那次的經歷捏造故事。對此X都承認。她最後同意，被告從來沒有非禮或強姦女她。她在接受主控官覆問時指，這樣做是因為「老竇淨係錫細佬唔錫我」。



X今天已作供完畢，聆訊明天繼續，控方將傳召X的母親作供。