患躁鬱被揶揄VIP　衞署健康助理告上司歧視索賠

患有躁鬱症的衞生署健康監察助理，指控其直屬上司在一年間多次以其精神問題作為笑柄，令她感到侮辱及尷尬。當事人李麗艷早前透過平機會入稟法院，控告其上司違反《殘疾歧視條例》，要求上司向她作出感情損害賠償。案件今(21日)在區域法院開審。



辯方指申索人在落馬洲口岸工作時，想申請儲物櫃時，卻只獲得廁所隔離一個紙皮箱放置其私人物件，及要求調遷不果，申索人認為衞生署不遷就她，亦因而不滿作出投訴。



辯方亦指申索人很想調遷往港澳碼頭工作，並曾在15年四度去信高層，要求調遷，直至同年6月會面被告知她不能如願時，她會面後卻發生跌落樓梯意外，當時是答辯人首先發現她及報警，而申索人後放病假至7月。申索人則稱當時昏迷，但同意醒時有見到答辯人，及病假期間曾有兩日上班。



辯方指答辯人梁少芬從不知道申索人有精神問題，並於14年始得悉申索人的頸椎問題，申索人是捏造針對梁的有關投訴，以能調遷工作地點。惟申索人不同意，「我想調係真，但我無捏造」，並重申答辯人「無日無之話我VIP」，申索書上的日期只是她能記起的，並不代表就只有該些日子被騷擾。