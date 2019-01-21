飛窗殺人：清潔工負刑責　僱主及酒店或須負賠償責任

尖沙咀美麗華酒店飛窗殺人意外，警方拘捕涉案女清潔工。執業大律師陸偉雄表示，高空墮物違反了香港法例第228章《簡易程序治罪條例》4B，「如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處罰款10,000港元及監禁6個月。」



因此，清潔工在抹窗期間導致鋁窗墮街，砸中途人引致死亡，她責無旁貸，需要負上全部刑事責任。就算她以「無心又無意」作抗辯理由，依然無法推卸責任，因該條例在法律中屬「嚴格責任」罪行，即無論是否不小心或無意犯法，也需負責。就如晾衫時不小心將竹枝飛落街傷人，也要負責一樣。不過，作為聘請清潔工的僱主，則未必需負刑責，除非證明僱主明知鋁窗有危險，依然叫工人去抹窗導致出事。



陸偉雄又稱，死者家屬可循民事訴訟索償，清潔工必然要負責，酒店業主及聘請清潔工的公司也可能要分擔責任。因為聘請清潔工的公司，須為其提供培訓，如證明公司無提供培訓而出事，公司就要負責。酒店如不能證明鋁窗有進行定期維修保養，也要分擔賠償責任。若酒店購買了第三者責任保險，賠償金就會由保險公司出，惟不會賠足，其他相關責任者也須分擔賠償。



陸偉雄提醒市民，年近歲晚，抹窗必須小心，做足安全措施。抹窗時除要注意自己安全，也要提防甩窗飛落街，最好用繩索綁緊要抹的窗，萬一甩窗也有繩索拉住，防止墮落街造成嚴重後果。