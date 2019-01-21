政Whats噏：月內劈價一球賣樓　梁美芬：我鍾意

樓價自去年底開始尋底，社會普遍唔睇好今年樓市。無獨有偶，本來持有5個物業嘅立法會議員梁美芬(Priscilla)喺去年底，劈價100萬港元賣出一個黃埔花園嘅單位！唔通連佢都睇唔好個市，急住走貨？Priscilla卻任性地話：「我鍾意賣就賣！」



根據立法會2016年嘅申報，Priscilla推有4個住宅物業，分別喺九龍西區兩個、新界西區一個及美國一個。至2017年9月，佢又再喺九龍西區買入一個辦公室物業，前後合共5個物業。據了解，Priscilla去年11月放售紅磡黃埔花園中層單位，實用面積389平方呎，叫價730萬港元，但一直無人吼上月先後兩次減價，最終劈價100萬港元，以630萬港元賣出單位。



問到點解急住走貨？Priscilla笑住否認，話只係想令投資更為多元化，佢舊年亦賣咗美國嘅物業，形容係好正常投資買賣，唔使覺得太奇怪。但劈咗100萬港元喎，係咪唔睇好個市？佢就話出售價同心目中價位差唔多，「我鍾意賣就賣」，無乜話點解劈咁多。



至於啲錢會轉向投資乜嘢？佢就話覺得好多年輕人搞初創好辛苦，或者考慮吓投資初創都幾好，或者喺其他地區買物業都唔定，總之佢向投資委託人唯一要求「唔買山旯旮嘢！」