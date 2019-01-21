疑誤診女病人患腸胃炎　西醫指當時不覺是腹膜炎

西醫羅錦鈿涉於2013年3月3日誤診腹膜炎病人患腸胃炎，疑令一名黃姓(音譯)女病人未及時接受適切治療，結果黃兩日後在聯合醫院離世。羅被控兩項專業失德，醫委會今午(21日)繼續聆訊。



羅作供時表示，病人求診時出現脫水，懷疑是腸胃炎引起，所以建議她到醫院急症室，但強調當刻不覺得是腹膜炎，又說雖然沒有辦法完全排除腹膜炎的可能性，但認為機會較低。羅續指，建議案中病人入院是最有效方法，尤其是需要洗腎的病人，但病人女兒堅持為病人打止嘔針，他認為不是理想做法。



控方再三追問羅為何沒有在醫療記錄中，寫下病人需入院的記錄，羅強調關乎病人性命的「危險警示」便會記下，例如嘔吐嚴重，但羅已不斷建議病人需要入院，認為她已接收到此訊息，而且自己一邊看症不能一邊打字。羅承認自己有疏忽，但不是有意。



對於羅沒有要求病人躺在床上便進行身體檢查，醫委會研討小組主席劉允怡對此表示擔心，因為不正當檢查會引起錯誤診斷，反問「以前學校咁教你㗎？」另一小組成員佘達明則指，轉介病人入院需要在醫療記錄中記下，「呢啲基本嘢嚟，醫學院有教！」