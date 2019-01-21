年耗1.8億支出　平機會效率低被促全面改革

港府現時準備提交就聯合國《經濟、社會與文化權利的國際公約》提交的第四次報告，現正進行公眾諮詢，於下月4日完結。立法會政制事務委員會今午(21日)就此召開公聽會，當中有公眾人士指，平等機會委員會成立超過20年，服務效率低，處理投訴過程長，認為港府應要檢討和全面改革。



香港人權監察總幹事指，港府應在報告內交代平機會的架構和運作，包括平機會主席的遴選機制和過程等，是否符合《巴黎原則》，以及檢討平機會的運作。另外，他亦批評，港府應爭取時間落實聯合國消除種族歧視委員會的建議，並指過去港府撰寫的《公民權利和政治權利國際公約》報告被「打回頭」，因此要求港府按聯合國的指引撰寫報告。



Society for Cultural Integration代表譚婉儀則指，平機會成立逾20年，但只局限作較凌碎的研究，認為政府應全面改革和檢討平機會。她亦指出，自2000年起國家人權機構全球聯盟連續18年把平機會的工作評為C級，認為平機會應要改進。



立法會議員鄭松泰則引述平機會主席陳章明所撰寫的文章，指平機會的運作是獨立於政府，在管理和運作上有自主權，但沒有權力委任成員。鄭批評，平機會的委任制度出現問題，由特首委任，形容為「根本係自己嘅俱樂部」，認為政府應修改委任制度。



政制及內地事務局副局長陳帥夫回應時指，法例上列明平機會是獨立運作，而每年開支亦不少，1年約1.8億港元，如有特別工作推廣，政府亦會額外撥款。對於團體對報告的意見，陳帥夫表示關注，對聯合國提出的建議會慎重處理，在撰寫報告時會作回應。