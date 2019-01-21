海關打擊售賣影射藥物　尖沙咀藥房男店員被捕

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課人員，今(21日)在尖沙咀區進行反影射藥物行動，派員喬裝顧客到加拿分道33號一間藥房購買藥物，期間一名男店員涉嫌取出影射藥物，聲稱為某一品牌的產品，關員隨即表露身份，以涉嫌應用虛假商品說明，銷售影射藥品，違反《商品說明條例》將該名姓黃(39歲)男店員拘捕。



行動中，海關檢獲391支影射藥物，其外觀與法國雙飛人藥水「Ricqles」相似，總值約1萬9千港元。海關表示，檢獲的影射藥物，其貨物名稱「RICOLAS」與真貨並非相同，但由於其外觀、設計或顏色上與真貨非常相似，若消費者沒有細心留意，或對貨物並不十分了解，容易誤購影射藥物，而影射藥物的價錢，與真貨零售價相差約20至30元不等。海關指出，將繼續調查貨品的來源，及是否有更多人涉案。



海關提醒商戶遵守《商品說明條例》，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。