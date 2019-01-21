網民熱話：大媽反轉機場巴　乘客：撞車你孭飛？

在交通工具上爭執，隨時影響成車人！有網民在Facebook群組「巴士的事討論區」貼文，指近日一名操口音的大媽大鬧機場巴士。雖然車長已解釋「我開過門，係你冇下車」，大媽依然不斷怪責車長未有讓她及時下車，更開燈「勁照」車長。其行徑惹來其他乘客不滿，網民亦紛斥大媽不知所謂，同時激讚車長的處理手法。



事發於前日（19日）晚上約7時，一輛A21機場巴駛至太子道西近塘尾道一帶時，一名大媽拿着亮起閃光燈的手機怒斥車長：「你都離晒譜嚟嘅，叫你停你唔停？」背後乘客們顯然已不耐煩，對其行徑頗有微言。之後車長對大媽霸氣反擊：「你阻住晒其他人喺度。」大媽不甘示弱，反問對方：「咩阻住呀？」然後一言不發。



容忍始終有限度，原本不耐煩的乘客們終於要爆，紛斥大媽行為影響車長，「撞車係咪你孭飛？」大媽及後走向其中一名男乘客前理論。車長續指：「大家有冇見到我開門畀佢，有開門畀佢，佢自己唔落車咋喎！」大家各有各講，大媽連忙向乘客解釋，「唔係我阻住你哋，係佢（車長）阻住你哋！」男乘客忍不住發火：「你搞我做咩唧係度？拎住部相機做咩唧？你影個名咪得囉！」其他乘客亦相繼加入戰圈，最後車長揚言已報警。



轉載片段的貼文者分享事發經過，指當時有乘客襟鐘落車，惟司機停站開門後不見有人落車，便開車離開。到下一個燈位時，涉事大媽要求落車，「此位置冇站無法畀佢落，跟着就一人一句嘈起上嚟、最後要報警處理。」



網民看過事件後，一面倒怒轟大媽「有陀衰冇帶挈」，開閃燈干擾車長開車，「停駛報警最好，等全車人問候吓佢都好」，「拎住手機開閃光燈影住個司機，有咩事你死好了，不要累死全車人。」亦有人感謝正義乘客出聲，「這樣才知道誰是誰非，車長做得好。」



城巴發言人表示，由於涉事車長感到受滋擾，故於將巴士安全停下，致電公司後報警，由警方到場處理；其他乘客被安排轉乘其他車輛繼續行程。警方發言人證實收到報案，列糾紛處理。