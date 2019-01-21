搜查線：大丁分手後剖白　「對唔住屋企人」

直播「家變」、颱風山竹之下在商場內「大奔走」……等片段，令Tracy（大丁）頓成網上紅人，其大癲大肺，口沒遮攔的行徑，加上與龍心的性愛片段，令她迅速成為網上話題。不過，隨着一段分手短片被上載以後，大丁突然在網上沉寂，不少網民擔心她受着沉重打擊想不開，亦有人批評她「自己攞嚟」。近日大丁終於現身，親自剖白「大丁」是如何煉成。



與前男友相識，源於大丁希望向他推銷健康產品。「舊年9月3日，嗰陣佢第一句就問我『你知唔知我係邊個？』我話唔知，佢就話有更好嘅工作機會畀我。」及後，龍心稱要帶她到一個地方見工，「原來係佢屋企，結果識咗一個鐘就發生咗關係。」翌日開始，大丁向媽媽表示老闆要求要住在民宿，為他打理「民宿」，並展開與前男友的同居生活。



說到前男友，她不禁露出甜笑：「我覺得佢係鍾意我，都可能係一見鍾情，覺得佢都幾吸引。」這次是她的初戀，她以為可以遇上一生一世的伴侶，大丁甘願放下原則及尊嚴，豁出去與前男友拍口交片上網。她誤以為愛是如此，自願被利用為「呃Like」工具，她亦苦笑說自己太天真、太傻。



拍攝的片段，包括追打其他網紅、在商場奔跑「釋放自己」、甚至有性交片段……「佢話如果我咁做呢就會令到佢變好，佢好嘅話就係我好，令多啲人認同支持佢。」她解釋片中「淫蕩」的她是被「操控」而來，「佢叫我喺鏡頭面前表現到好淫蕩，就可以令香港性開放啲，令到女權主導，將女性最原始對性嘅飢渴表現出嚟。」



面對由首段性愛片流出，網民一面倒的批評，甚至當面恥笑，罵她「臭X」、「好癲」、靠網紅博上位……她激動地道：「如果我真係(想)出名，我唔需要做啲咁嘅嘢，仲要係令我人格咁樣。」



她自言在4個月間，由一個別人眼中斯文、內向、文靜的女孩，自稱變得狂野、表演慾強、有破壞力，她認為自己亦有責任，「佢只係激起咗我潛意識人格，呢個係另一個我」。失控的行徑換來卻是朋友一一離她而去，從前對家人千依百順的她，更聲稱為協助父親戒煙戒酒，不只毆打他，更加「做直播」，將家事公諸於世，「呢樣嘢係我最內疚嘅事，我為咗個男人，傷害一個最愛我嘅男人(父親)。」



大丁自覺後悔及對不起身邊人，尤其是家人。訪問當日，大丁媽媽一直陪伴她左右，當她聽畢一番懺悔之言，她亦不禁擦拭眼角：「你要堅強，我哋唔會放棄你。我從來都冇怪過你，我知Daddy都冇怪過你。點都好，我哋都已經捱過嚟喇，重新開始啦好唔好？」大丁或許感受到媽媽的包容，不時拍拍母親膝頭，看到她哭時，亦會一同落淚。



這段經歷，大丁亦自言希望重新做人，「我有個夢想，就係諗住去Working Holiday，環遊世界，了解多啲唔同文化。就係因為呢啲事，我夢想可能都實現唔到喇，但我都希望仲有機會。」不過訪問當中，大丁不時會講到要跟前男友一刀兩段，不過說話中又離不開對他的牽掛，大丁會否兜兜轉轉又回到前度懷中？相信網民都會拭目以待。



除大丁的人生來了一個天翻地覆的改變，其家人亦經歷了一段黑暗日子。「曾經有段時間好崩潰...搞到咁，我都有責任」，大丁媽媽自責太過保謢女兒，令她不知道世途險惡，太容易相信別人。



「唔好理任何人對你嘅批評同指摘，唔好喊，要堅強」，這正大丁母親給女兒的說話。大丁父母早年婚姻破裂，大丁一直與只有10歲的妹妹與媽媽生活，但一家人生活卻充滿愛。在這段日子，最受折磨莫過於大丁的媽媽，談到如何渡過，她亦不禁淚流：「第一次睇佢哋網上啲片，係鄰居拎畀我睇，嗰時我都唔知邊個係龍心！」結果事件發展愈來愈超想像。



「短短幾個月時間，發生咁多嘢，對我哋任何一個人屋企，甚至所有人嚟講，都係一個打擊」。不過在家人眼中，大丁仍是一個乖巧的女孩，「點都好啦，事情過去咗，一切重新開始。」她現時最希望是隨着女兒與男友分開，事件告一段落，女兒亦可回復過往平靜生活。