知專設計學院淡水管出鹹水　學生不知情曾洗臉

廁所「鹹水」洗手？有東網讀者投訴指，香港知專設計學院(HKDI)今早(21日)有洗手間的淡水水喉流出鹹水，質疑是用作沖廁的鹹水，他引述學院秘書處回覆指已得悉情況並搶修。職訓局證實知專設計學院部分設施供水系統今早出現故障，隨即停止相關系統操作，今午陸續完成維修工作，供水恢復正常。



讀者不滿指，學院在早已知情的情況下並未有就此次事件通知學生，學生在毫不知情的情況下持續使用未經妥善處理的鹹水作洗手甚至洗臉用途，擔心對學生健康或造成影響。他又指鹹水有機會對學生的衣物及電子儀器造成損壞，若學生的財物因此事件而有任何損壞，學生需蒙受損失。東網記者今午到知專設計學院了解，雖然洗手間的鹹淡水回覆正常，但有學生透露今早曾停水1小時，亦有職員指校方已「整返好」。



職訓局發言人證實，今早(21日)香港知專設計學院部分設施供水系統出現故障，校方隨即停止相關系統操作，並安排維修。至今日下午，校方已陸續完成維修工作，供水恢復正常。但校方未有透露是否曾出現淡水變鹹水，故障原因仍有待調查。