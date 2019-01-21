警「放蛇」打擊白牌車　拘2司機

新界南總區交通部特遣隊人員根據線報及經深入調查，於今日(21日)上午約10時，進行一項打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的執法行動。警方喬裝乘客，無攜帶任何貨物，租用2輛輕型貨車，分別由荃灣白田壩街登車前往火炭山尾街，以及由荃灣沙咀道前往禾香街，2名司機其後分別收取90元及100元車資。



當抵達目的地後，人員隨即表露身份，並拘捕2名分別姓伍(36歲)及姓曾(43歲)本地男子，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」，被捕男子現已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。另外，兩輛輕型貨車均有車輛殘缺問題，涉嫌違反「道路交通（車輛結構及保養）條例」，兩輛輕型貨車被拖至小蠔灣汽車扣留中心作檢驗。



警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000元及監禁3個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁6個月。而根據香港法例第272章，《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款一萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至三年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。



當輕型貨車用作載客取酬，有關車輛的第三者保險或會失效，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。警方強調，十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，會繼續採取針對性執法行動打擊相關罪行。