繞道即晚加裝交通標誌　運署籲東區往中西區用舊路

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路昨日(20日)通車，今日(21日)為首個工作天，上下班時份均出現車多繁忙情況。運輸署預計，首階段通車後初期，早上及傍晚時份中區出口及干諾道中一帶交通會較為繁忙，駕駛人士要預早計劃行程及預留較多的交通時間。該署建議由東區前往中西區的駕駛人士於繁忙時間使用告士打道、夏慤道及干諾道中等原有道路。



運輸署指今日整體交通大致正常，東行方面，有駕駛人士可能仍未熟習新路線，集中在慢線經民寶街前往中區，導致車速較慢。該署已即時透過可變訊息顯示屏提醒駕駛者可使用中線經民寶街前往中區，並已安排在今晚進行優化交通標誌及道路標記工程，務求在明早(22日)完成。



西行方面，下午時分夏慤道，干諾道中及繞道中區出口一帶交通較為繁忙，加上曾一度出現壞車事故，以及接近傍晚中區陸續多車，因此出現交通擠塞。



運輸署緊急事故交通協調中心聯同路政署、警方及公共交通營運商會繼續密切監察交通情況，因應情況適時採取應變措施，以確保交通及公共交通服務運作正常，並會透過運輸署手機應用程式「香港出行易」及傳媒向公眾發放最新的交通訊息。