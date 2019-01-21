黃大仙祠擬設展覽廳翻新公廁　下月20日動工

不少善信每年會趁新春到黃大仙祠參拜。該祠擬擴建平台作展覽廳及翻新公廁，相關擴建工程將於2月下旬開始施工，受影響的範圍如月老平台及公廁等將局部圍封。



據黃大仙區議會文件披露，建於1921年的嗇色園黃大仙祠為了持續向訪園人士推廣黃大仙信仰及道教文化，祠方欲於祠內興建「黃大仙信俗文化展覽廳」作宗教文化推廣用途。惟鑑於現時黃大仙祠空間有限，但訪園人士眾多，現計劃盡用祠內空間，以加蓋形式另建新殿堂。



祠方打算於現時祠內之月老平台加建上蓋，以增加一個面積約為200平方米的室內小型殿堂，作為「黃大仙信俗文化展覽廳」，以作展覽及誦經堂等設施。同時為疏通人潮擠擁的情況，該祠亦將改善祠內設施，如增加公廁廁格數量以縮短輪候時間，以及加建扶手電梯供直達第二參神平台等，為訪園人士提供更優質的參神環境。



該祠擬於今年農曆新年過後，即下月20日起開始局步圍封相關祠內範圍，以便施工。整項工程將分兩大階段進行，屬第一階段施工的月老平台及正門側長樓梯將於下月下旬開始圍封，而第二階段施工的正門公廁及第三參神平台勸善廊將分別於今年4月，以及9月下旬開始圍封。視乎各工程之進度，受影響之範圍或可局部解封。整項工程預計於2020年中下旬完成。