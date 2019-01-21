新路線左右掉轉　駕駛者未熟路加劇繞道擠塞

本應疏導交通的中環及灣仔繞道通車後反而「塞爆」中上環一帶。立法會議員分析，認為西隧西區出口上橋後往中環需繞經中環碼頭一帶，與以往繞道未開通前不同，不排除駕駛者因不熟悉道路變化，慢駛導致大塞車。學者又指繞道西行線工程未全部完工，加劇中環交通擠塞。



香港運輸研究學會資深會員熊永達今(21日)於電台節目表示，不少司機未清晰有關道路的接駁，令今早中上環一帶行車較為緩慢，又認為繞道通車後部分路段出現擠塞，情況並不理想，因為政府一直沒強調今次只是繞道首階段通車，可能會出現擠塞情況。他稱，現時由東區經繞道前往中環或西區，需要在出隧道後先轉入中環遮打道迴旋處，才可前往西環。他呼籲駕駛者如想前往中環、上環或堅尼地城，不應使用繞道。



立法會議員譚文豪則指，過往車輛出西隧後靠右上天橋可到達中環一帶，但繞道通車後車輛上天橋後若前往中環，需先繞路往中環碼頭一帶，再繞回至國金二期附近；假如駕駛者不想繞路，出西隧後需靠左取道干諾道西再經上環前往中環，但由於該條路線有多個交通燈口，以往較少人選擇。他稱，前往中環的駕駛者現時出西隧後選擇的行車線「左右掉轉」，不排除有人因為不熟悉變化而行車緩慢，導致塞車。



另外，市民盧先生今致電電台節目表示，駕車由西隧經繞道前往中環，由於原本的道路封閉，需要途經林士街天橋，以往行車約1至2分鐘，今早卻用了7至8分鐘。他又說，現場3條行車線只有1條線可以進入中環，很多車輛塞在現場。另一名市民王先生則批評繞道隧道內燈光昏暗，部分路段更沒有燈，隧道頂部的水泥沒有塗上白色，令人感覺隧道殘舊。