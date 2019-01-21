繞道上班首日早塞晚塞　政府被轟配套不足

耗資360億港元、「起足」9年的中環及灣仔繞道，今(21日)通車後首個上班日立即「爆鑊」，早上及傍晚繁忙時段中上環一帶交通大擠塞，其中早上東行方向車龍由林士街附近「倒灌」回西隧，龍尾一度伸延至九龍大角咀一帶，塞車情況比繞道通車前反更嚴重。立法會議員批評，繞道附近路牌指示不足，令駕駛者選擇行車線時無所適從，估計塞車情況可能持續一個多月。



中環及灣仔繞道提供新道路供駕駛人士來往港島西區及東區，工程原意是疏導車流，但礙於繞道工程未全部完成，加上交通指示不足，反導致嚴重塞車。今早8時許，正值上班繁忙時段，繞道東行線往中環方向，包括西隧出入口、干諾道西天橋、干諾道中天橋均現車龍，另受林士街天橋接駁工程影響，林士街天橋東行方向亦見擠塞，現場更不時有警察及巴士公司職員維持秩序。相關車龍一度「倒灌」回西隧，龍尾出現在西隧九龍入口近富榮花園，連綿數公里，直至早上11時車龍才開始消失，有巴士車長估計塞車或因司機「唔熟路」所致。



另外，今早有車輛途經林士街天橋落斜，於選定行車線進繞道中環隧道的分岔口時，疑不熟悉新路而「揸唔定主意」，扭軚轉入繞道時撞倒「雪糕筒」至飛起，相當「牙煙」。



塞車情況傍晚再度發生，中環機場快綫香港站出口一帶交通，下午3時開始再現車龍，導致繞道西行往中區的車輛一度需要緩慢行車，直至晚上7時，機場快綫香港站出口附近仍然多車，需要慢駛。有的士司機指，現時經繞道西行往西區的車輛，礙於繞道中環隧道出口一個月後才連接上林士街天橋，現時需繞路途徑中區，導致中環一帶一連兩日塞車，估計情況會持續一段時間。



立法會議員陳淑莊表示，昨日乘搭的士由西隧經繞道前往灣仔，但的士司機當時在臨近繞道中環隧道入口處，只發現有指示通往灣仔北的路牌，但未發現通往銅鑼灣、灣仔一帶的指示，選擇行車線時有些無所適從，她認為運輸署應該在繞道附近加設臨時路牌，提示駕駛者取道繞道實際能通往哪些目的地。



陳批評，繞道中環隧道出口接駁林士街天橋的工程未完成，往西區車輛仍需取道告士打道、干諾道西等舊路，「起來等於無用」。她又指，繞道通車後駕駛者大約需時一兩個星期才適應到新路，但當適應期過後，相關接駁工程又剛剛完成，令駕駛者又需要再花時間適應更新的道路網絡變化。運輸署早前表示，繞道中環隧道出口接駁林士街天橋的工程約於一個月後完成，換言之繞道塞車情況可能持續一個多月。



運輸署總運輸主任何均衡表示，該署今日已啟動緊急事故交通協調中心，密切監察交通情況，根據觀察中環機鐵站一帶交通較繁忙，該署已適當調節燈號，若再發現交通擠塞，會再調節燈號及與警方協調疏導車流。該署呼籲駕駛人士如往西區及西隧，可考慮使用告士打道、夏慤道及干諾道中。