東網不斷提供優質資訊　勇奪新媒體3項第一

屢創佳績的東網點擊率節節上升，根據國際市場調查公司近年數據，東網曾勇奪新媒體的三項第一，包括全港瀏覽人數最多、全港瀏覽量最高、全港讀者瀏覽時間最長的新聞傳媒網站，大幅拋離第二位的壹傳媒網站。而根據最新的市場調查，東網香港瀏覽人數達169萬多人，《東方日報》讀者人數更達348萬多人。



東網愈戰愈強，大獲好評，不斷為讀者提供優質資訊及愉悅閱覽體驗，點擊率更屢創佳績。根據comScore 2015年11月的數據，東網在多項衡量網站瀏覽表現的重要數據上均有驕人成績，其中來自香港的不重複瀏覽人數，創出154萬8千人的高峰，成為本港新聞網站第一。



除了瀏覽人數創新高，東網亦成為全港瀏覽量最高、讀者瀏覽時間最長新聞網站。comScore數據顯示，東網來自香港讀者的總瀏覽網頁次，高達8200萬，較壹傳媒網站的5700萬頁次，高出達43%。來自香港讀者的總瀏覽時間，亦錄得高達8300萬分鐘，每位讀者平均瀏覽時間達53.8分鐘，名列全港新聞網站之冠。



另外，根據Kantar TNS 2017年9月的調查數據，東網香港瀏覽人數達169萬4千多人，比蘋果日報網站多19%。而《東方日報》讀者人數亦達348萬6千多人，比《蘋果日報》多11%。



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