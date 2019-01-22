推播通知功能　東網為讀者走在最前

每有各類重大事件，東網會現場直播，並透過「推播通知」功能（Push Notification），讓讀者接收最快、最新港聞、娛樂、財經、體育等全方位重要資訊。過往在很多轟動全城的新聞中，更是全港最先將消息報道的傳媒，每分每秒都為讀者走在最前。



東網在眾多媒體中作第一時間報道的新聞消息多不勝數，要數近年最轟動新聞，必定是2010年造成8名港人死亡的馬尼拉人質事件，東方亦派出採訪隊前往馬尼拉跟進，一有最新消息，即時向全港市民報道，緊貼最新進展。



而在2016年農曆大年初一至年初二發生的旺角暴亂，示威者借支持無牌小販擺賣而在街頭向警方大反擊，將旺角變成戰場，掟磚、縱火、圍堵警車及阻礙救援，期間有警員須兩度向天鳴槍示警，暴亂除造成嚴重破壞，更導致約百名警員受傷，東網通宵直播，將現場實況帶到讀者眼前；而2018年2月10日，一輛滿載馬迷的九巴，傍晚沿大埔公路駛向大埔市中心，途經樟樹灘與松仔園之間一個右彎時失控，繼而剷平巴士站復向左翻側，造成19死的大埔車禍，東網都最先報道，更有現場直播，將最新最快的消息和現場畫面呈現讀者眼前。讀者只要緊貼東網，迅即走在新聞最前線，掌握最爆城中大事。



東方金禧50周年 創報業傳奇：https://hk.on.cc/fea/50anniversary/

