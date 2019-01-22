針對東方　Kelly Brook打格性感照　淫審處執法三重標準

東方歷年亦一直面對不公平審判，當中以淫審處三重標準，對東方旗下刊物亂評級最滋擾。該處不僅選擇性檢控，更藝術色情不分，把「大衞像」評為第二類不雅物品，淪國際笑話。東方被打壓後屢次上訴得直，卻要付出大量人力物力才可討回公道，滋擾更一直沒完沒了。另外，衞生署亦一次又一次的針對式、選擇性檢控，同一則廣告在多份報紙刊登，最後卻只有東方旗下的刊物被判違例罰款。



電影、報刊及物品管理辦事處（前稱影視及娛樂事務管理處）及淫褻及不雅物品審裁處（前稱色情及不雅物品審裁處）一直被指制度混亂、執法標準不一。2005年12月，東方旗下《東方日報》及《太陽報》刊登Kelly Brook的打格性感照片，被淫審處評為第二類不雅物品兼罰款，然而刊出同一輯無遮無掩及完全沒有打格照片的《蘋果日報》、外國雜誌《NOW》卻被放生，選擇性執法與不公判決令人嘩然。



《Eastern Express》（東快訊）於1995年頭版刊登一篇名為「Hope for Didi」的圖文，講述一名臉部被嚴重燒傷的小童求助報道，照片被評為第二類不雅物品，及後上訴才被更正為第一類物品，法官更公開2名審裁員身份。



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