黎智英刑恐東方記者證據確鑿唔告

東方屢被不同政府部門滋擾針對，連執法機構亦作選擇性檢控，在法律面前東方得不到平等對待。最轟動的是，前年東方男記者遭壹傳媒黎智英刑恐案，事發逾19個月律政司仍未一錘定音落案。而過去更出現多宗東方「贏官司、輸堂費」的荒謬情況，令人質疑法治沉淪，公義何在？



前年6月4日，壹傳媒黎智英在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到1名在場正常採訪的東方男記者前面，邊用右手指着其面部，邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，黎的惡行已被錄影，證據確鑿，但律政司仍拖延不檢控。即使東方與受害記者11度去函律政司追問檢控進度，亦屢獲虛詞打發。



另外，2001年因不滿時任特首董建華施政而恐嚇在飲品中落毒的「香港拉登」馬照聲，由於東方仗義舉報，警方採取行動將其拘捕入獄而懷恨在心，屢向東方寄恐嚇信，更到處散播抹黑的言論。他刑滿出獄後再度因恐嚇東方二度入獄，其後又因為藐視法庭罪第三度入獄。惟馬照聲誹謗東方鐵證如山，刑事檢控專員卻表明不會向他作出刑事誹謗檢控。



贏官司輸堂費的荒謬事件，首推1996年王菲懷孕照片被盜用的事件。《蘋果日報》娛樂版當年擅自盜用前東方刊物《東方新地》的獨家王菲懷孕照，東方入稟控告《蘋果》侵權。雖然原訟庭裁定東方勝訴，但東方僅獲賠償8001港元，卻須負擔《蘋果》的100萬港元訴訟費用。東方其後上訴得直，《蘋果》需自行負責訴訟費，卻判東方要支付雙方在上訴庭費用計算總和的4分之3堂費。東方再向終審法院上訴，並獲終審庭5位法官一致判東方上訴得直，下令《蘋果》賠償33001港元予東方，並要支付原訟庭全部堂費及大部分上訴堂費給東方。



該案件上訴至終審法院得直期間，《東方日報》專欄「功夫茶」曾發表一些文章，揭露法官的偏私和針對，藉此表達不滿，但竟遭律政司控告藐視法庭罪名，法官最終於1998年6月，判《東方日報》時任總編輯入獄4個月，又重罰東方500萬港元。東方遭盜用獨家照片，最後反遭以言入罪，不但被判罰款，時任總編輯更身陷冤獄，荒謬至極。



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