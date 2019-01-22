東方遭受政府不公平對待　心力交瘁　兩基金被迫停運

東方以春秋之筆針砭時弊，擔當人民喉舌外，亦對基層大眾的苦難痌瘝在抱。於1985年及1999年分別創立「東方日報慈善基金」及「太陽報愛心基金」，兩個基金竭力將善長一分一毫回饋社會，多年來不論環境順逆，均為無數有需要人士雪中送炭。兩基金累計善款合共近6億港元，資助逾200萬人渡過難關，惟善有惡報，惡有善報，東方因政府逾20年打壓及不公平對待，導致心力交瘁，無力繼續營運兩基金，迫不得已停辦。2017年，東方已將共約4千4百萬港元善款捐贈給東華三院。



「取諸社會、用諸社會」為兩個基金一貫宗旨，扶持社會上的弱勢社群，除提供醫療、殮葬和助學專戶等，亦會向遇上突變的家庭發放緊急援助金。當中東方日報慈善基金最矚目的籌款個案，為1991年因車禍燒傷需接受整形手術的姜善恒母子，慘況披露後一呼百應，1個月內籌得超過1400萬港元，是歷年籌款金額最高的單一個案，助他們完成手術並安穩生活。



基金更於90年代為本港人體肝臟移植展開新一頁。1991年9月，基金向瑪麗醫院撥款150萬元以購買首套換肝儀器，同年10月成功進行首宗換肝臟手術，奠下本港成為亞洲肝臟移植先驅地位的基礎。礙於當年的儀器技術限制，該部換肝儀器只適合成年人使用，故基金於1991至1994年，協助5名肝病兒童周綺婷、林嘉希、盧穎琪、倫慧容及藍健朗籌募醫療費，往澳洲緊急換肝，共籌獲910萬港元，5人都重拾健康成長。



1991年12月，基金再捐出逾31萬港元，為瑪麗醫院肝臟移植增購驗血儀器，並撥款130多萬港元，協助研究為兒童移植肝臟的技術，令病童也可在港進行換肝手術，不需到外國醫治。另外，在2004年，患有腦瘤的2歲男童陳德明，生命危在旦夕，本港公立醫院束手無策。經《東方日報》報道其苦況後，短短一星期便替他籌足90萬港元醫療費，讓他遠赴澳洲雪梨進行手術，並遇上雪梨的華裔大國手張查理醫生，張醫生的精湛醫術，令手術相當成功，明仔可重獲新生。



為秉承回饋社會的宗旨，東方一直資助東方日報慈善基金及太陽報愛心基金的所有行政及經常性開支，以確保善長捐的一分一毫均用於受助人身上。其中東方日報慈善基金運作逾30年間，口碑載道，從未間斷向社會弱勢施援，包括清貧長者、瀕臨斷藥的基層病人、來自低收入家庭的品學兼優學童，以及為有經濟困難的家庭提供殮葬撥款及緊急援助，亦有向被喻為未來社會醫生的大學社工系學生提供助學金。



兩基金多年來深受各界善長仁翁支持，截至2017年7月，東方日報慈善基金累積接獲善款逾5億6千萬港元，捐款人次高達逾77萬，受惠人次近200萬；太陽報愛心基金累計善款逾2900萬港元，捐款人次逾3萬2千，受惠人次逾25萬。而基金為了救助頓失經濟支柱的家庭，多年來透過「無力殮葬專戶」撥款資助協助辦理殮葬事宜。截至2016年，兩基金的「無力殮葬專戶」共動用逾2637萬港元，幫助數以千計的無力殮葬家庭渡過難關。



聚散有時，東方日報慈善基金及太陽報愛心基金已於2016年3月7日展開結束程序及停止接受外界捐款。為繼續惠澤社群，東方日報慈善基金已將約4400萬港元的善款，悉數捐贈予東華三院「甘霖．援急基金」及「東華三院樂儀癌病治療資助基金」；而43宗指定受惠人個案亦會交由東華三院管理，東方不袋走一分一毫。



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