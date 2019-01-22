東方獨家圖片最多　深入報道最爆

《東方日報》自創辦以來秉持為民發聲宗旨，多年來不但銷量及讀者人數稱冠，在眾多震撼社會的大新聞中，亦以最快最爆見稱，並多次以獨家圖片及深入報道贏盡全行，其中1993年賊王葉繼歡鬧市械劫案攝得獨家挾持人質圖片，而1996年張子強綁架案至2006年魔警徐步高事件，以及2012年前特首曾蔭權爵士的連串涉貪醜聞，亦贏得讀者不少掌聲。



1993年1月6日，人稱「賊王」的葉繼歡與兩名同黨手持AK47步槍，打劫旺角一間珠寶金行，掠走300萬元金飾，期間一度與警方駁火，事件中一名女途人中流彈死亡，本報攝得葉與兩名同黨手持步槍在行人道上挾持多名人質的獨家圖片，震撼全城。葉於1996年再次偷渡來港犯案時落網入獄，直至2017年4月病逝。



此外，2006年本港發生轟動社會的魔警徐步高殺警案，當年休班警員徐步高在一條行人隧道與兩名警員駁火，造成2死1傷，徐於事件中死亡，東方記者在事發後第一時間趕到現場，並近距離攝得徐中槍後滿頭鮮血，被抬上擔架送院的相片。



轟動新聞還包括2012年起接連獨家揭發前特首曾蔭權爵士「貪盡海陸空」醜聞，令他成為本港首位被廉政公署立案調查並定罪的政府最高級首長。東方當年2月布下天羅地網，掌握多方權威人士消息，派人海陸兩路追蹤採訪，自同年2月20日獨家報道曾蔭權敗走澳門江湖派對的狼狽相後，如一石激起千重浪，接着一系列有系統與證據充分的獨家報道，將其貪腐秘聞公諸於世，最後曾蔭權鋃鐺入獄。



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