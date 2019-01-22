2004年東方總部遷大埔　兼具印刷廠房

東方報業集團業務蒸蒸日上，為進一步鞏固報界龍頭地位，集團於2004年正式遷入投資額達17億元的大埔新報業中心。報業中心結合印刷廠房，配備當時全球最大，價值約12億元的單幅印報系統，每小時可印製448萬大張全彩報紙，作為集團急速發展業務的強大後盾。



樓高5層的大埔新廠房，配置了集團向德國MAN ROLAND購買的全電腦化印刷機，裝置有8組全新的UNISET 70印刷機組，機組是高速柯式輪轉單幅印報機，8組共64座印報系統，每個機組每小時可印刷7萬份大張全彩報章，若8組一起開動，每小時可印448萬大張全彩報紙，為當時全球最大單幅印報系統。



新總部的高座為樓高12層的寫字樓，外觀及配套上均精心設計，為求將最準最真的世界各地資訊傳送給廣大讀者，廠內同時鋪上最先進的光纖網絡，支援新總部的龐大資訊數據及分秒必爭的高速資訊處理。集團亦將新聞流程全面電腦化及數碼化，加上設備完善的錄影廠，成為最先進及最現代化的新聞中心。



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