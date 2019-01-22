9被告僅東方創辦人及其兄未撤控　2014年律政司終承認證據不足

創辦人馬惜珍先生努力拚搏，《東方日報》在70年代創出佳績，未料卻於1977年慘遭政府迫害。當年創辦人無辜捲入一宗案件，在無證人、無證據、疑點重重下，抗爭37年法庭才撤銷針對創辦人的逮捕令，還創辦人清白。



1974年，香港廉政公署正式成立，被控貪污警務人員激增，更於1977年爆發「警廉衝突」。警廉大鬥法下，廉署人員曾要求創辦人游說其身處台灣胞兄回港指證貪污警，並承諾其胞兄回港作證一定不會被檢控。創辦人前赴台灣向胞兄轉達廉署建議，惟遭胞兄拒絕。豈料創辦人回港未幾便遭警方檢控，列為一宗案件的第9被告。



事件中，案中8名被告被捕後，事隔一段時間才拘捕創辦人，加上控方沒有證據，亦沒有證人，只將案中的多名被告轉為特赦證人，對創辦人的檢控根本全無人證物證。



而最令人質疑的是，創辦人被指控串謀其他涉案人士犯罪，惟案中9名被告中7人先後獲無罪釋放，創辦人何來「串謀」之嫌？可見案件根本不成案，但創辦人與其胞兄兩人卻一直未獲撤銷檢控，令人質疑政府背後另有目的。



創辦人含冤受屈，忍辱負重抗爭37年，才沉冤得雪。直至2015年，當時律政司向高院提出撤銷針對創辦人的逮捕令，及宣布當年針對他的公訴書無法律效力，兩項申請均獲法庭批准。事實上，早於2014年，時任律政司已承認，基於當年的檢控證據不足，即使創辦人出庭應訊，控方也將會不提出證據檢控他，創辦人將獲無罪釋放。



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