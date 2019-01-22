多元化平台　東方新聞最快最準

《東方日報》為讀者人數全港最多的收費報章，是屬於香港人的報紙。東方報業集團順應時下媒體發展趨勢，投放更多資源發展旗艦網站《on.cc東網》。除了傳統新聞資訊外，增加了富話題性而大眾關心的軟性新聞。未來東網將會集新聞、電視、時事評論、體育直播、消閒娛樂於一身，成為資訊與功能兼備的新聞平台，加強競爭力，同時提升報業發展質素，報章網站並駕齊驅，穩佔市場領導地位，繼續提供最快最準資訊，面向全世界讀者。



「上東網，知天下」，東方於2007年1月重組orisun.com業務，推出革新網站《on.cc東網》，並成為香港瀏覽人數最多、瀏覽量第一及全港讀者瀏覽時間最長的新聞媒體網站。為緊貼時代潮流，與時並進，於2008年3月更推出免費網上電視台《ontv東網電視》，提供評論、投資分析和新聞短片。2009年10月再推出《東網Money18》，成為香港聯合交易所指定實時基本報價網站，為網民提供即秒報價服務，鞏固集團在財經界的領導地位。為了令東網內容更豐富及多元化，其後陸續增加《巨星》、《波經》、《生活》及《馬經》等專題欄目。



為了提升讀者瀏覽體驗，東網經常推陳出新，例如將版面重新劃分為「港澳」、「兩岸」、「亞歐非」及「美洲」，配以不同顏色區別各地資訊，方便讀者清晰瀏覽資訊。東網APP亦緊貼潮流，推出多套 WhatsApp貼圖供用家下載，深受歡迎。



另一重點發展項目東網電視，致力於網絡視頻平台領導業界，提供24小時即時新聞影片外，亦聯同東網及Facebook同步直播本港多宗重大新聞。多元化的特輯及節目備受網民歡迎，其中評論節目「阿王辣爆」、「潤記糖水」、「毓民特區」、「發射台」等最能論盡時弊，探討的話題更能引起大眾共鳴。而最新登場的「視評論」，將東網當日各篇評論的精選內容濃縮結合成一段約兩分鐘的卡通影片，以廣東話及普通話雙聲道配音，供不同需要讀者收看，開創業界先河。



此外，東網電視繼續擴闊直播體育賽事版圖，除了連續多年獲香港超級足球聯賽及甲一籃球賽事的直播權外，更延展至自由搏擊、單車及學界體育賽事等，進一步鞏固東網電視在業界的領導地位。



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