政府部門持續滋擾東方　登門巡查屢無發現

東方報業集團多年來不斷揭露政府黑幕，充分發揮「第四權」，惟早於70年代，創辦人已遭政治迫害，而自回歸前起，東方更開始遭受港府不同部門打壓，被無理調查起訴、以接獲投訴為由高調登門滋擾，種種行徑明顯意圖滅聲，東方因心力交瘁，迫不得已停辦兩報基金。風吹雨打，東方如堅毅大樹一直打拚過來，現時是風雨後的暫時平靜，未來的路仍充滿未知數，然而東方仍然會無懼邪風，堅毅前進，穩步邁向另一個金禧。



東方在1996年開始，踏入黑暗的受迫害期，警方率先加入打壓行列。當年9月，《東方日報》突發記者陳兆樑採訪期間被毆，反被警方控告兩項涉嫌普通襲擊罪，但在同年12月19日開庭時，律政司向法庭申請撤銷陳兆樑的控罪，陳當庭獲釋。其後於1999年，當時《東方日報》專欄文章「功夫茶」以「李柱銘做埋美國發言人」為題撰文，事後李柱銘私下向時任刑事檢控專員江樂士投訴，更透過江樂士把案件轉交警方跟進調查，指文章涉及刑事煽動罪行，最後東方全力反擊才獲證清白。



東方一直不畏強權，報業發展日漸宏大，並於2004年遷入現時大埔工業邨的新總部—東方報業中心，而被以言入罪的指控不斷。2006年8月，《太陽報》刊登一篇由外界評論員撰寫的愛國愛港言論文章，大埔警署情報組竟於翌年11月以文章涉嫌「鼓吹暴力」為由，要求會見東方人事部主管，惟警方後來承認未有足夠證據正式立案及作出刑事調查。



各政府部門對東方滋擾亦不曾止息，其中食環署分別於2008年7月及9月兩度派員巡查東方報業中心內的員工餐廳衞生情況，惟均查無發現。衞生署轄下控煙辦過往亦多次登門，指接獲多宗投訴有關東方報業中心各層設置吸煙區供員工吸煙，惟屢次調查均無發現，打壓意圖昭然若揭。



更離譜的事件發生於2013年6月，消防處在未有知會東方的情況下，突然前往東方報業中心，聲稱接到電郵投訴，指中心內伺服器房的灑水系統未能如常運作，要求入內調查，巡查後證實灑水系統操作正常，所謂投訴只屬子虛烏有。除了「踩上門」，東方投遞的郵件於2014年10月曾被香港郵政以「信中信」方式於兩個月後始退回，其中一封信更被無故拆開，郵政事後僅承認情況極不尋常，但至今未有道歉。



一路走來，東方秉承愛國愛港精神卻「冇運行」，反中亂港的傳媒則屢有獎賞。港英政府時期，時任港督彭定康為搞亂香港，推動開創《蘋果日報》，壹傳媒集團自此有特權，如有獲庇護。



東方面對政府蚍蜉撼樹，蒼蠅亂叫，仍然如堅毅大樹，無畏無懼，一直打拚過來，絕不怕邪風亂吹，正是樹欲靜而邪風不息。東方更加排除仇恨，即使被警方打壓，在佔中及旺角暴亂期間支持警方執法，皆因東方只為正義發聲，憑藉拚搏精神服務普羅大眾。回歸至今打壓從沒有停下來，東方全無喘息機會，縱使如此，面對未來，東方仍然心存希望，只因相信日出東方，讀者與我們並肩而行。



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