東方上市壯聲威　印刷配備齊　贏讀者口碑

《東方日報》銷量及讀者人數穩步上揚，更遠遠拋離競爭對手，連續43年銷量全港第一。集團業務日益壯大，80年代正式上市並創下當年最踴躍新股認購紀錄，九龍灣東方報業中心90年代正式啟用，更增設先進印刷系統，軟件及硬件俱備，進入東方的輝煌時期，更於1995年創下單日83萬份（經本集團聯席核數師核實）沽清紀錄。東方獲得社會肯定，更精益求精，2004年遷往大埔新總部，近年積極投資未來，發展旗艦網站及網上電視，繼續秉承為民請命的宗旨，為港人發聲。



經歷8年艱辛打拚，員工殫精竭慮，《東方日報》的銷量及讀者人數均漸入佳境。繼1976年創下單日銷量突破30萬份的紀錄後，在1977年5月，《東方日報》銷量上升至每日35萬份，同期每日讀者人數73萬八千人，自此《東方日報》連續43年銷量全港第一、讀者人數更超過348萬多人（Kantar TNS市場研究公司2017年9月研究報告），在競爭對手中獨佔鰲頭，排行第2至4位的報紙銷量總和，亦不及《東方日報》。



《東方日報》迅速拓展業務，1982年投得九龍灣一幅面積3000平方米，可建樓面面積3萬多平方米的地段，以興建報業中心。與此同時，報社亦於土瓜灣馬頭角道設置約1900平方米的新印刷廠房，購置瑞典高速彩色輪轉印報機40座，將發行量進一步提升。在1987年，《東方日報》正式公開上市，發展為東方報業集團。



集團積極拓展業務，為配合日益壯大的報章銷量，位於九龍灣宏泰道的東方報業中心在1990年1月22日正式啟用。集團亦逐步實行出版電腦化，包括排字、排版、沖曬及分色等，亦安裝66座高速印刷機組，以配合如日中天的業務。



1992年，集團斥資超過2億元，購入全港首部全自動運作的CROMOSET印報系統，設置新高速彩色輪轉印報機66座，當全面投入生產時，每小時可印製150萬大張彩色報紙，為當時同類型印刷系統中運轉速度最高。集團再斥資逾千萬元，增設當時全港首部高功能編輯處理中心電腦系統，令製作速度提高接近20倍，亦有提供多項特殊圖片修飾功能，令印報速度大大提高，延遲截稿時間，從而讓讀者獲取更新更準的新聞資訊。



1991至95年期間，東方報業集團除了進一步鞏固《東方日報》的報業領先地位外，亦先後創辦《東方新地》、《東周刊》及《東TOUCH》三本廣受大眾歡迎的消閒性刊物，同期亦與馬評家共同創立《太陽馬經》，並創立英文報章《Eastern Express》（東快訊）及革新外購的《翡翠周刊》。



1995年《東方日報》創下單日83萬份（經本集團聯席核數師核實）沽清的輝煌紀錄。時至1999年3月，集團創辦以年輕人為主要對象的《太陽報》，甫出版便大受歡迎，銷量位列全港報章第3位，與《東方日報》並駕齊驅，傲視同儕。



踏入千禧年代，集團遷往投資額達17億元的大埔新總部，配備當時全球最大的單幅印報系統，以至最新數碼化新聞中心，為集團邁向新一頁奠下重要基礎。



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