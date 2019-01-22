東方創辦人胼手胝足　艱苦奮鬥不言棄

60年代末是香港經濟起飛，風起雲湧的時代。香港《東方日報》隱然誕生，創辦人胼手胝足，憑藉艱苦奮鬥，永不言棄的信念，創造一份替普羅大眾說話，為他們出頭的報紙。由當年10多名員工，每日出紙只有1大張，到一路走來披荊斬棘，半世紀以來為民發聲，終成為銷量全港第一，讀者人數最多的報業集團。



1969年1月22日，《東方日報》正式出版，創辦人馬惜珍先生在有限資源下艱辛經營，當時租用在中環歌賦街報社，僅聘12名員工，每日出紙只有1大張，每日銷量不過1萬份。



創辦人深信「孔子登東山而小魯，登泰山而小天下」，人一定要站得高，才能看得更遠，故此縱然面對當時環境困難，仍然不屈不撓，毅然獨力經營下去。



同年6月中，報社遷往灣仔軒尼詩道昌業大廈，租用細小寫字樓，在有限資源下默默耕耘。報社員工上下一心，確立「不照抄、不照剪、濃縮、精編」的編輯方針，同時貫徹「報道忠實，資料詳盡」的新聞風格，相信始終如一，堅持正義，以普羅大眾的利益為依歸。



1970年底，報社達收支平衡，翌年下半年每日銷量升至8萬份，廣告量穩步上揚。報社增添印刷廠及加聘人手應付急增的發行量及提早發行時間，創辦人與員工不斷努力，堅守崗位，把報紙辦得更好，以回報廣大讀者和廣告客戶的支持和厚愛。報社的營運漸入佳境，1972年秋，出紙增至2大張，編採人員增至20多人，並開設經濟及娛樂版，每日銷量突破11萬份。



銷量節節上升，讀者人數報捷，《東方日報》亦破舊立新。70年代初期，全港報館均設於香港島，包括當時剛創辦不久的《東方日報》。當年市民往來港島及九龍要乘坐渡海小輪，而在渡輪停航的深宵時分，只可乘電船「嘩啦嘩啦」前往。直至1972年，興建近3年，耗資約3億2千萬港元，總長約1.9公里的香港首條海底隧道正式通車，連接港九及新界。東方洞悉先機，打破傳統，率先將報館遷往九龍。1973年，報社遷往土瓜灣貴州街，同年設置印刷廠房，裝設高速柯式輪轉印報機，也訂立一套行之有效的企業經營制度，健全的經理部架構，成功拓展業務，令業務日益壯大，可見創辦人獨具慧眼，開創先河。



創辦人認為報社雖獲社會肯定，但仍要兢兢業業，如履薄冰，因為逆水行舟，不進則退，一定不可鬆懈。



業務穩步上揚，東方報業集團如今成為香港最有影響力的報業集團，但創辦人深明對國家及民族而言便顯得微不足道，故此必須謙虛審慎，繼續努力，同時要為國家及民族的前途盡一分責任，保持正確的辦報宗旨，寵辱皆忘，維繫讀者支持，保持得來不易的成績。



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