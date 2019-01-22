車路惡霸追逐運菜車12公里　沿途閘車揮棍打人

吐露港公路出現「車路惡霸」!今日（22日）凌晨1時許，一名姓李（約50歲）司機駕駛11噸運菜貨車由上水往市區，沿吐露港公路行駛時，在大埔康樂園對開，見有2輛白色私家車停在路旁，無打死火燈，故響號示意，豈料觸怒2名男司機及車上數名男子，對方向他粗言指罵，他於是停車理論，但發現有人取出壘球棍，他為免遇襲，慌忙返回車上開車逃走。



李由大埔太和路支路落大埔市中心，因惡漢私家車尾隨追截，遂在太和邨外致電報警，期間多次被私家車超前企圖閘車，他其後由完善路駛回吐露港公路，惡漢的私家車尾隨不捨，沿途多次被人攔截。



直至貨車駛至沙田馬場外的大埔公路時，已被追逐約12公里，貨車終被其中一輛私家車閘停，混亂間，貨車失控溜後撞向馬場外圍的鐵絲網，全車橫亘路肩及慢線上，此時兩車跳出多名惡漢，有人手持壘球棍，他不吃眼前虧，急忙下車向大埔奔走，惡漢亦在後追逐，幸好警車剛巧到場，惡漢立即返回私家車逃走。



在李下車逃走時，由於貨車阻路，一輛私家車駛至，疑收掣不及與另一輛貨車相撞，車頭嚴重損毀，車上司機及兩名乘客無恙，貨車的車身亦受損，警員向李了解事件經過，證實他無受傷，通令追緝2輛白色私家車及眾惡漢。



事件中發生一段小插曲，警員在撞毀私家車旁發現一支金屬棍狀物，懷疑該車涉及事件，司機指該棍狀是軚鎖，為表示清白，即時示範鎖上軚盤，不料上鎖後，才記起鎖匙由妻子保管，故無法開鎖。



