探射燈：非技術工種為主　銀髮族待遇差

據政府統計處去年7月公布的報告，至前年，本地有逾35萬名60歲或以上在職長者，當中超過65%每周工作40小時以上（該年度整體就業人口的每周工時中位數為44小時），但其月入中位數卻「跑輸大市」──男性長者為14000港元，較整體就業男性少5000港元；女性長者只有9000港元，較整體就業女性少6000港元。工種方面，最多長者任職清潔、貨運、保安等以體力勞動為主的非技術工人，佔就業長者總人數近35%。



香港防止虐待長者協會副總幹事余嘉龍指，長者工作待遇惡劣，其勞動人口參與率近年卻節節上升，反映本港缺乏完善退休保障制度。「呢代老人家教育水平唔高，語文能力應付唔到文書工作，只好出賣體力，但如此年紀長時間做勞動工作，無可避免會加重身體勞損同醫療負擔。」余憂慮，新綜援政策迫使年長貧困人士走進勞動市場，或令在職長者被剝削的情況惡化。「僱主多咗人揀，知你冇錢，又攞唔到長者綜援特別津貼，自然壓你價或者加長工時。」

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