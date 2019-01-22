探射燈：新綜援政策　「未夠秤」失19項津貼

長者綜援申領資格收緊後，60至64歲「未夠秤」的新申請人日後須改為申領「健全成人」綜援。以單身人士為例，雖然1060元「就業支援補助金」可填補兩者標準金額的差額，惟受助人將失去醫療護理、牙科保健、平安鐘費用等19項特別津貼的申領資格，同時須參加社署「自力更生綜合就業援助計劃」尋找工作。



現時，該計劃要求15至59歲受助人每月須工作最少120小時及每月與社工進行1次面談，消息指政府有意放寬60至64歲受助人的就業審查，包括將工時要求減半，惟委託的26間非牟利機構或會減至五間，社署至今未公布細節。



香港社會工作者總工會總幹事許麗明表示，有社工擔心縮減機構數目後，計劃將由大型機構壟斷，而個案的負責社工和團隊有所變動，受助人有機會難以適應。「好多綜援受助人其實有經濟以外嘅困難，佢哋同社會嘅連繫唔強，需要社工花時間去建立關係，帶嚟嘅影響唔只係行政改動咁簡單。」她又指，不少長者因長年勞動造成身體勞損，惟在社署目前的醫療評估機制下不屬傷殘人士，即使無法工作亦可能被迫參與計劃搵工。

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