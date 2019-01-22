探射燈：勞處計劃成效不彰　難助長者重返職場

長者綜援申領門檻提高至65歲引起爭議，港府日前補鑊設「就業支援補助金」，鼓勵高齡人士就業。惟勞工處「中高齡就業計劃」成效不彰，過去3年僅助不足4%失業長者重返職場。有長者直言計劃不切合求職習慣，見工亦屢遭年齡歧視；社企僱主指當局3年來零轉介，批評計劃乏宣傳；立法會議員直斥勞工處失職，促先改善長者就業前景。



蓮姐年過60兼患有腳傷，礙於財政壓力未敢退休，早前經朋友介紹入職一社企餐館擔任廚師，她指上一代習慣看報紙或商舖招聘啟示搵工，不懂上網求職，亦不知悉勞工處就業中心的位置。



為鼓勵僱主聘用失業長者，勞工處去年9月改良「中年就業計劃」，易名為「中高齡就業計劃」，僱主按計劃聘用每名60歲或以上的失業求職長者，可獲每月最高4000港元在職培訓津貼，為期6至12個月。



惟「膳心小館」營運總監張子煒表示，參與計劃逾3年來，從未接獲勞工處轉介，質疑當局宣傳不足。其餐廳員工多自行上門應徵，故未能成為培訓津貼的受助人。張又指，津貼雖對僱主有一定吸引力，卻解決不了行政管理上的疑難。



75歲的勤姐是計劃少數的成功個案，現於社企餐廳「銀杏館」任清潔工。她認為職場上年齡歧視未改善，長者重投勞動市場不易，而且勞工處列出的職位空缺，不少都工時甚長，長者體力未必能應付。



「銀杏館」行政總裁麥敏媚表示，勞工處的計劃未能助長者發揮所長。她認為，政府應多了解長者就業的背景因素和期望，並設專責社工或職業輔導員作職前輔導及在職支援。



政府統計處及勞工處資料顯示，過去3年，「中高齡就業計劃」長者成功就業個案平均每年只有約272宗，佔整體失業長者不足4%。勞工處指，有關計劃去年九月優化後，至12月共錄得1042宗就業個案，其中168宗涉及60歲或以上求職人士。



社福界立法會議員邵家臻批評，勞工處在協助長者就業上嚴重失職，且未能保障年長求職者獲合理工作待遇，現階段收緊綜援政策勢必加劇長者貧窮問題。他促請政府立即擱置方案，先着手改善長者就業前景。

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