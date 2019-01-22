Dr.東：5G技術防噪音　港發明袋裝助聽器價廉物美

三個長者就有一個有聽力受損問題，但只有少數長者願意佩戴助聽器，助聽器操作困難、體積過細及價錢貴是卻步原因，而部分助聽器會連噪音一併放大，更令使用者無法忍受。香港大學研究發現，長者使用一款本地發明、利用了波束成型技術的袋裝助聽器，可大大提升整體聆聽效果，即使在酒樓等嘈雜環境也能清晰分辨噪音，有助長者將對助聽器的「嫌棄」掃走。



聽力學家余家燕表示，老年聽力受損是常見的慢性健康問題，聽損除了影響日常生活，它更可間接導致焦慮抑鬱，甚至較易患上糖尿病、心血管疾病及認知障礙，平衡力亦較差，長者便易跌倒。不過，即使九成聽損人士其實需依賴助聽器改善聽力，但只有少於一成七人會佩戴助聽器。



港大教育學院言語及聽力科學學系去年底進行、有關本地中老年弱聽成人對波束成型技術袋裝式助聽器的滿足度的研究發現，四十三名受訪對象在使用助聽器八星期後，有九成半人認為自己的聽力得到改善，八成一人認為該助聽器在面對面交談及電話傾談時特別有幫助，亦有七成二人認為使用後在嘈雜環境也能與人交談。



發明該助聽器的香港科學家張日耀表示，助聽器利用5G的波束成型技術，使點對點範圍的信號接收清晰，噪音信號能量大大降低，加上能支援多媒體及藍牙，較以往助聽器優勝。他又說，不少助聽器設計細小，不適合視力欠佳的長者操作，因此他設計袋裝式助聽器，並配置有線或無線耳筒，而助聽器售價會視乎使用者需要的功能種類，由三千至兩萬港元不等。



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