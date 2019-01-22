打擊黃牛新措施　紅館熱門騷不設售票處賣飛

近年「炒黃牛」情況嚴重，熱門演唱會常出現「排隊黨」炒賣門票，康樂文化事務署指已實施一連串措施，務求門票可按正式途徑有秩序及公平出售，包括自去年底起，於香港體育館(紅館)舉行的熱賣節目已新增了兩項措施，包括不安排於售票處售票，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購的措施，以及推行「延後取票」方案，即已購票的人士需攜帶購票時使用的相關信用卡於每一場演唱會的演出日期前14天至演出當天取票。



康文署指出，在處理大型及熱賣節目時，會在節目開售前主動與主辦機構商議切合有關節目個別情況的可行票務方案，就近日開賣的歌手古巨基演唱會門票為例，城市售票網公開售票首天不設售票處售票，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購的措施，是主辦機構經與康文署商議後採納的特別票務安排。有關安排有助減少在公眾地方排隊輪候購票所造成的秩序問題，近期亦有數個於紅館舉辦演唱會的其他主辦機構已採取相同措施。



一般而言，城市售票網熱賣節目的門票，大多是於開售首天透過網上或流動應用程式渠道售出。此外，隨着網上及流動應用程式漸趨普及，在海外及本地市場亦有不少熱賣節目只採用這些渠道售票或於開售首天不設票房售票安排。



康文署又稱，就在紅館舉行的大型節目而言，一經與主辦機構商定票務方案及落實相關資料，城市售票網和香港體育館均會於其網頁盡早發布有關節目的票務安排和資訊，以便公眾人士參閱。