張建宗稱已邀泛民周四會面　商長者綜援補鑊方案

特首林鄭月娥近日屢爆「金句」惹跨黨派議員不滿，她日前就收緊長者綜援申領門檻「補鑊」方案邀約建制派議員會晤，被指只為平息建制派怨氣，林鄭更寸爆泛民「係咪有少少妒忌」。署理行政長官張建宗今早(22日)出席行政會議前，表示已去信邀請民主派議員於本周四(24日)下午就新安排會面，強調他會以署理行政長官身份與議員會面，希望集思廣益做好溝通工作。



張強調新措施目的是為了釋放勞動力，絕對沒有對長者有半點針對性或懲罰性，重申只想達致多贏局面，讓長者可以賺取一定收入同時可得到支援。至於新安排下，60至64歲的長者不能繼續領取長者綜援包含的生活津貼，他指「就業支援補助金」令該年齡群的長者取得與長者綜援相同的標準金額，呼籲大眾應「睇闊啲」。



另外，社民連今早一行10人在行政會議前到特首辦示威，期間因手持道具和溪錢不獲准進內，需轉到門外示威。他們批評新綜援方案中，60至64歲長者將失去原有長者綜援中20多項補助金及特別津貼，仍然是剝削老人，促請林鄭向全港長者道歉，立刻撤回收緊長者綜援門檻措施，以及實行全民退休保障。



香港社會服務聯會、香港社會工作人員協會等多個社福團體，亦要求完全擱置收緊長者綜援申領年齡措施，團體指推出支援就業補助金方案，為60至64歲長者補回成人綜援的1060港元，與現時長者綜援計劃金額每月相差最少636港元，新方案的受助人亦無法申領每年2240港元的長期個案補助金，及每月340港元的社區生活補助金。



團體又指，當局指成人綜援計劃中不參加自力更生綜援就業援助計劃(IEAPS)會被扣減綜援金的安排，適用於60至64歲綜援申請人，團體認為是強制和懲罰性措施，打擊基層年長人士申領綜援的意欲。團體要求政府即使維持收緊申請年齡，亦應增加長者可從事的職位、維持可領取17項長者相關特別津貼，並取消長者在IEAPS計劃的工作時數規定。