政府拒推租管　議員斥連止痛藥都唔畀市民

立法會今日(22日)一個委員會討論不適切住屋問題，運輸及房屋局副局長蘇偉文指過渡性房屋專責小組正跟進10多個民間發起的項目，包括位處政府官地、政府建築物、私人土地及閒置校舍，預計今年上半年最少有2至3個項目可以公布，提供約300個單位。至於17/18年度由民間團體促成社會房屋約有200間，他承認整體數量少，但政府立場是莫因善小而不為。



他又指，地政總署已向專責小組提供閒置土地名單，小組正會檢視可否作過渡房屋，亦會考慮各部門手上的閒置構建物。他指出過往有數個研究中的項目因種種原因中止，故難以提供清單，他舉例指曾在市區覓得一幅交通便利的閒置地，預計可提供數量不少的單位，但及後發現在旁有危險品儲存，最終未能成事，對此感難過。會上通過兩項動議，包括要求政府推出租金津貼、租管研究，以及加大力度發展過渡性房屋，制訂供應目標。



立法會議員麥美娟指政府不願公開實質數位預算，亦指出如此多困難，質疑政府對興建過渡性房屋沒有把握。她批評政府對租津租管是僵化態度，期望政府不是促成者，政府應落水有做。



立法會議員尹兆堅指政府表面處理態度積極，實際行動消極，現時狀況不理想，未來10年公營供應房屋一定不達標，「租津租管都唔做，即係連止痛藥都唔畀市民食」。如未來欠4萬多個公營單位，即代表未來需要數以萬計的過渡性房屋，他建議設立50億港元過渡房屋建設基金。