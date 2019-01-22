涉挪佔燃油案存疑點　消防隊長罪名不成立

消防處高級消防隊長2014年在處理一宗懷疑過量儲存燃油個案期間，涉嫌挪佔案中所檢取的逾600公升燃油及金屬桶等其他財物，但向上級訛稱已適當地處置該批物品並聲稱已歸還物主。事後他被控以公職人員行為失當，以及代理人使用文件意圖欺騙其主事人共2罪受審，案件今(22日)在西九龍法院裁決。裁判官指被告處理涉案物品的態度雖令人產生莫大懷疑，其連番出錯也自招嫌疑，但因不能排除被告因倉促回覆上級電郵時出錯，故疑點利益歸被告，裁定被告罪名不成立。



現年45歲的被告何廸希，獲悉脫罪後雙眼通紅；今天到庭支持他的親友和同袍坐滿法庭，部分人聞判鼓掌，有人說「Very good」，被告則舉拇指向旁聽者致意。



裁判官裁決時指，據被告回覆上級有關處理涉案物品的電郵內容，被告稱已把危險品交予「警方」跟進，雖與事實不符，但官指證供顯示「轉交警方跟進」確是消防員處理相類情況的一般標準用語，加上被告發出電郵前數分鐘剛完成出勤返回消防局，因此官認為被告有可能因公事繁忙而出錯，而這亦符合被告在警誡下辯稱「手快快」寫錯之說法。



另外，被告的上級雖曾透過電話向被告查問後懷疑被告有意隱瞞，但上級沒有記錄電話對話內容，故不能排除雙方對話時有口頭誤會。



至於「物主」證供方面，裁判官考慮他有2項醉駕案底，作供時又頻頻稱對事情記不起來，令裁判官不能完全確信其證供。



此外，有關物品的收據表格本來一式三份，其中白色收據是物主取回物品後，消防處才將該收據貼回收據冊，惟本案涉及的白色收據一直不翼而飛。裁判官翻查消防處的收據冊，發現部分白色收據亦失蹤，顯示並非所有消防員都以正確方式存置收據，故不會對被告作不利推論。



最終裁判官指，雖然被告處理涉案物品的態度令人產生懷疑，連番出錯亦自招嫌疑，但考慮案中有疑點，而涉案物品亦不見得有變賣價值，故裁定被告罪名不成立。