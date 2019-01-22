海關新年加強反走私毒品　攜應課稅品須申報

農曆新年將至，海關今日(22日)表示，已於各出入口的管制站展開特別行動，加強執法以打擊節日前夕及期間的走私及其他非法活動，尤其是毒品活動。海關提醒市民，因應不少市民於農曆年前夕及假日期間購置年貨及出外旅遊，任何用作貿易、營商或商業用途的應課稅品均無免稅優惠，攜該等物品的旅客必須向海關申報，否則一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁兩年。



新年期間不少市民都誤帶違禁品過關，沒有衞生證明書的野味、肉類、家禽及蛋類，是其中常見的違禁品；沒有許可證情況下進出口瀕危物種，如蘭花、象牙、花旗參及乾海馬等物品亦屬違法。未持有有效危險品牌照下攜帶煙花、爆竹等危險品都一樣出事。



此外，經指明出入境管制站抵達香港的人士，如管有大量貨幣及不記名可轉讓票據(現金類物品)(即其總值高於12萬港元)，須使用紅綠通道系統下的紅通道，向海關人員作出書面申報。



海關指出，於去年2月1日至19日農曆新年前夕及期間進行的特别執法行動中，偵破655宗案件，拘捕582人，檢獲物品總值約5300萬港元。因此節日前夕及假日期間會繼續加強部署，嚴厲執法。