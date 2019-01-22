斬斷緬甸跨境毒品通道　拘13毒販繳90公斤冰毒

內地執法部門踏入新一年持續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。廣東省公安廳周二（22日）通報，湛江警方成功偵破特大跨境走私毒品案，拘捕13名涉案疑犯，繳獲90公斤冰毒，估值逾3600萬元（人民幣．下同，逾4150萬港元），成功斬斷一條在緬甸製造、經雲南流入廣東的跨境走私毒品通道。



據了解，今次是湛江警方破獲首宗當地販毒組織，與境外勾結的特大跨境走私販毒案件。通報稱，湛江警方於去年3月發現雷州市多名吸毒人員，頻繁到徐聞縣購買毒品；經過深入研判，發現多條線索都指向當地一名鍾姓女子。警方立案偵查發現，鍾婦與湛江在逃涉毒疑犯祝某為夫妻關係，祝某在案發後潛逃至緬甸。



專案組經8個多月的縝密偵查，掌握該販毒集團主要組織者為祝某，他在緬甸尋購毒品後，走私進入雲南境內，再將毒品藏匿在大米、生果等貨物內，運輸到湛江進行分銷販賣；鍾婦則負責籌備毒資及毒品分銷，其他成員分別負責接收毒品走私入境和運輸回湛江。



去年10月下旬，專案組偵查發現，該涉毒集團開始籌備毒資，資金高達1000萬元（約1154萬港元）。從所獲線索得知，去年11月12日將有一車重約33噸的大米從雲南運往徐聞縣，專案組分析研判是販毒集團將毒品夾藏在大米內運回湛江，於是在瀋海高速公路、徐湛高速公路等地同時展開行動，拘捕涉案毒販及毒品，並查扣5部涉案車輛和犯案工具。



今次是過去78日內第12宗涉及中泰及緬甸的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由生產到販運毒品的上海仔急於尋找出貨渠道，將在緬甸生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效，泰國當局也備受壓力，必須採取強力行動加以打擊。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知中央早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，中央政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/