衞署女助理控歧視　上司否認曾改對方花名

患有躁鬱症的衞生署健康監察女助理，指控其女上司梁少芬在共事的一年間，多次以其精神問題作為笑柄，她早前透過平等機會委員會入稟區院，控告其上司違反《殘疾歧視條例》並要求賠償，案件今日(22日)續審。



答辯人梁少芬出庭作供時表示，於有關時段雖曾處理職員求診早退等申請，但指其角色猶如「速遞員」，職員只需填了相關表格，告知她們主管(IC)知道便可，她沒有權審批有關申請，乃由總部審批。而她只會檢查職員交回表格及醫生證明上資料是否一致，如申請者名字、求診日期及醫生有否簽名等，再把資料交回總部審批。



申索人李麗艷一方的代表卻質疑梁說謊，指她其實有權不批准同事離開工作崗位，惟梁表示「唔得(不批准)」。申索人一方亦指出李曾遞交寫有九龍醫院精神科的求診證明，衞生署有資料顯示，2013年部門主管一直有留意李的精神狀態，質疑梁聲稱不知道李有精神問題的說法。惟梁重申她只會檢查醫生紙上名字及日期等資料，而就衞生署資料部分，她當時被派駐沙頭角工作，而不是在港澳碼頭工作。



申索一方又問梁同事之間會否「安」花名，更指同事之間稱呼梁為「娘娘」，而梁則稱不知道。申索一方直指梁在相關時間，多次以「VIP」戲稱李，因不滿李所引起的額外工作，「你覺得佢好麻煩」，更以此暗示李用病做藉口以偷懶及騙取病假。但梁不同意所指，「我從來都無咁講」。



而答辯方昨(21日)指李是誣告以能調離落馬洲工作地點，申索一方今質疑梁駐守港澳及中港碼頭，如若李欲以此調遷，為此不解而問梁「咁誣告你有咩用？更直接唔係誣告落馬洲嘅主管咩？」梁則表示不清楚。