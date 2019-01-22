西醫疑誤診　證人指兩成腹膜炎病人病徵不明顯

西醫羅錦鈿涉於6年前誤診腹膜炎病人患腸胃炎，令一名黃姓(音譯)女病人未及時治療並離世，他被控兩項專業失德，醫委會今日(22日)繼續聆訊。控方再度盤問被告羅錦鈿，羅重申當時關注病人出現脫水情況，但不能診斷是腹膜炎，建議病人到公立醫院急症室求診。控辯雙方已完成證人作供，將於3月9日結案陳詞。



羅指當時只看到病人嘔吐嚴重，但不能因嘔吐病徵而斷定她有腹膜炎，亦指病人女兒不希望浪費資源，所以不希望病人到公立醫院急症室。



控方詢問辯方證人吳國強，此案病人年屆70多歲，且需洗腎10年以上，是否較易患上腹膜炎。吳作供稱，部分年老長者仍很壯健，腹膜炎不一定是腎衰竭患者才有，臨床上有10%至20%患腹膜炎患者的病徵不明顯，年輕醫生可能只看到明顯病徵。



吳續指，病人的洗腎水是「濁」還是「不濁」，可從裝有洗腎水的袋觀察，即使液體少少黃色，可見到袋上的文字都可接受。然而，吳認為根據案件紀錄，病人健康在入院後的某晚惡化，認為是導致死亡的原因。



法律顧問岑炳生表示，希望雙方在下月25日提交結案陳詞，讓控辯雙方得悉對方立場，有需要時作書面回覆。