全省去年拘逾1.8萬名毒販　繳獲10多噸各類毒品

廣東省公安廳周二（22日）舉辦「廣東緝毒執法工作新聞發布會」時通報，去年廣東警方共偵破逾1.4萬宗毒品犯罪案件，合共拘捕超過1.8萬名毒販，繳獲各類毒品10多噸，查處有吸毒違法行為近10萬人；同場展示大批涉案的毒品及槍枝等物品。



據了解自去年以來，全省公安機關以打擊防範製毒犯罪放在首位，以「抓住點、延伸面、管住人」為總方針，全力展開清內剿外行動，並以「端窩點、打團夥、斷鏈條」為目標開展雙向延伸，深挖製毒原料供應、毒品銷售網絡。



此外，執法部門加大對製毒逃犯的追捕力度，着力清除重點地區人員外流和回流製毒隱患，並從吸毒、零包販毒案件深挖擴線，集中警力進行圍剿，當中先後兩次聯合多省同步開展收網行動，合共拘捕近1500名疑犯，繳獲20多類共3.3噸的冰毒、精麻藥品和新精神活性物質等毒品。



另針對社會治安複雜、毒品犯罪活躍、毒品問題突出的地區，一方面積極參與國際緝毒行動，展開一系列國際禁毒執法合作，強化販毒通道查緝，最大限度把毒品堵在境外；另一方面持續開展吸毒人員查處收戒工作，加強社會面吸毒人員分級分類和潛在隱患排查管控，強力推動鄉鎮街道基礎設施建設。同時，組織全省展開製毒物品大排查、大整治，對易製毒化學品生產、經營、使用情況開展摸底工作。



廣東省公安廳禁毒局有關負責人表示，今年全省公安機關將繼續保持高壓嚴打態勢，全力打造具有廣東特色毒品問題治理體系，奮力開創廣東公安緝毒執法工作新局面。