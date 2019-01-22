兩港黑幫成員深圳販毒被拘　第一毒村前村委書記伏法

廣東省去年厲行掃毒，成功偵破多宗涉毒大案，除了湛江警方成功斬斷一條在緬甸製造、經雲南流入廣東的跨境走私毒品通道，還摧毀涉及香港黑幫成員的跨境販毒集團。



廣東省公安廳周二（22日）召開新聞發布會時，通報了去年打擊毒品犯罪工作成效和6大典型案例。當中提到去年11月底，深圳警方發現一名香港男子涉嫌在當地從事毒品犯罪活動；專案組核查後，發現該集團的倉庫位於龍華區某工業園內。



及至上月6日，深圳警方在省廳禁毒局的協調下採取行動，分別在龍華及皇崗拘捕同樣有香港黑社會背景的羅姓和李姓疑犯，並在毒品臨時包裝點繳獲710公斤的國家管制一類易製毒化學品；警方之後根據線索，於上月20日在中山市橫欄鎮的另一倉庫，查繳500公斤的同類毒品。



此外，會上相關負責人還通報了「東莞特大販毒案」、「快遞購毒品，微信、QQ、微店招攬買家分銷案」、「廣州特大毒品案」，還有備受關注的「『雷霆掃毒』1號案犯蔡東家被核准執行死刑」。



通報稱，博社村前村委書記蔡東家在2013年警方清剿製販毒「重災區」陸豐市博社村時被捕後，全案23名案犯全部分批移送法院審理並相繼作出一審、二審判決，其中3人被判死刑、5人被判死緩，其他人被判處不同刑期的徒刑，至此歷時5年的販毒案才落下帷幕。及至本月8日，經最高人民法院核准死刑後，佛山市中級人民法院於上周四（17日）對蔡執行死刑。