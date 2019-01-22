政府稱設計派錢網上交表需時年半　莫乃光斥誇張荒謬

籌備近一年的4000港元關愛共享計劃採用填表郵寄方式遞交，甫展開申請程序已頻頻「甩轆」，署理行政長官張建宗今早(22日)指已盡量簡化程序，如要設計網上交表需時18個月。資訊科技界立法會議員莫乃光今午與傳媒茶敍時，直斥張的說法是誇大其詞，問題在於政府處事僵化，只想着待立法會通過後才開展工作，費時失事，坦言如只寫程式絕對不需18個月，點名批評勞工及福利局和民政事務局是政府內較為落後的部門。



莫續稱，政府致力推動智慧城市，但許多正開展的政策仍然大幅落後於國際，形容情況十分荒謬。他讚揚入境處能於2年內完成及推出更換智能身份證速度很快，證明部門是可於短時間內做到，是官員心態問題，預計時間包括內部檢視項目，再決定是否需要向立法會申請撥款等。他建議政府應盡早開始設計程式，到每次需要推行類似政策時，「照單執藥」便可推出網上申請，如每次都要度身訂造必然花費許多時間。



另外，特首林鄭月娥連番失言，先後爆出「議員批准論」及「妒忌論」引起跨黨派不滿。去年投票支持預算案的莫乃光指，林鄭的說法將政府與民主派的關係推至低位，直言如贊成即代表百分百沒有問題，99分都不可以，「咁我哋(民主派議員)將來都要倣效」，認為林鄭應有胸襟承認其說法不恰當，強調民主派議員要求會面不是妒忌，反指林鄭逃避議員。