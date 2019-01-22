潤記糖水：派表都出事　港官腦生草

政府去年公布一八／一九年度財政預算案被鬧爆選擇性派錢，政府及後推出派發四千元的關愛共享計劃「補鑊」，計劃籌備近一年至日前終於派發申請表格，竟然即時甩轆。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集要「潤一潤」無能政府不單止拖延派錢，無腦政府及庸官更自暴其短，派申請表竟倒瀉籮蟹，表格缺貨、熱線「爆廠冧檔」，派錢變派膠，令到天怒人怨。



港產庸官做事「冇心冇肺」，關愛共享計劃的籌備工作本應非常妥貼，然而這個戇居政府連派申請表也甩轆，一開始派表下午已派完，累不少市民白行一趟，當中有不少更是行動不便的長者，其中一間負責派表的民政諮詢中心內更一度聚集咗三十多名撲空旳市民，無腦政府派錢派到天怒人怨。



例如沙田民政諮詢中心，中文表格派完又不去補貨，着市民拿英文版，萬一公公婆婆填錯報漏，隨時被政府屈虛報；亦有職員向市民表示，可以用中心的電腦下載表格印出來填寫，但白紙自備。換言之，市民未拿到四千元落袋便先要跌錢，枉財政司司長陳茂波早前還拍廣告，叫人放心交個波給他，現時政府把提供表格的責任也卸回市民身上，可見「港官靠得住，豬乸會上樹」。



其實，包括觀塘、荃灣在內等多區的民政諮詢中心亦沒有申請表可派，問職員何時「返貨」，全部說不知道，只是叫市民打熱線電話查詢，可是熱線也「冧檔」，指「正進行系統更新」。派表這種手板眼見工夫都搞唔掂，人頭豬腦的高官好心就返鄉下耕田，還好意思留低獻世。



陳茂波去年宣布推出關愛共享計劃「補鑊」，外界早已批評無能政府必定會倒瀉籮蟹，還提醒陳茂波申請程序必須簡單，皆因負責處理派錢的前線職員必定被市民問到口啞啞，現時派申請表，派表中心塞滿人，熱線爆廠，政府連各區要預備多少表格也計錯數，整個派錢活動好有「錯數王中王」陳茂波的特色。



派表甩轆不在話下，申請表格設計亦過於複雜，市民要回答十多條問題，若前線職員解釋不夠周詳又會惹來投訴，職員受責難亦是這班高薪港官帶挈。其實，外界早已提出，政府最初應推出全民派錢措施便一了百了，港官卻硬要自暴其短，派錢變派膠，害慘小市民。



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