海洋公園五福臨門　四小爪水獺將迎遊客

海洋公園「五福臨門」！去年8月首次有「三雌一雄」的四胞胎小爪水獺寶寶出生，和1隻小印度太平洋樽鼻海豚，其中已5個月大的小爪水獺寶寶現重約2至2.5公斤，由於牠們的父母取名「時」和「分」，故4小寶名字均含「秒」的意思，取名別具心思。



四胞胎分別名為「Miu」(取中文字「秒」的英文拼音)、「Centi」、「Milli」(取其英文厘秒和毫秒縮寫)，和「Mei」(取其中文微秒意思)。



海洋公園表示，四胞胎的父母是去年1月被漁農自然護理署充公回來，初居於嘉道理農場暨植物園，4月移居至公園，遷移時雌水獺未有懷孕。公園近日正式收養水獺一家，遊人可於「亞洲動物天地」與牠們一家六口見面。



另外，1隻雄性海豚寶寶於去年12月20日出生。由於母親名為Gina，動物護理員為牠起了「Ginger」的外號。39歲的Gina生產過程十分順利，產後胃口良好，能正常餵哺初生Ginger。Ginger活潑好動，開始探索周邊環境，接觸其他海豚及漸漸熟悉公園的護理員。Ginger現居於「海洋哺乳動物繁殖及研究中心」，預計3至4年後才漸漸斷奶。海洋公園盼望這幾位新加入的動物大使，可讓更多人了解保育重要性。